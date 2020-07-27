Финляндия оставит границы с РФ закрытыми до 25 августа

Санкт-Петербург, 27 июля. Власти Финляндии оставят запрет на пересечение границы с Россией до 25 августа включительно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель Генерального консульства Финляндии в Петербурге.

В сообщении отмечается, что вопрос открытия границы с РФ власти повторно рассмотрят через две недели. Подчеркивается, что ограничения могут быть сняты, если показатель заболеваемости коронавирусом будет составлять не больше восьми случаев на 100 тысяч жителей и будет держаться на этом уровне минимум 14 дней, передает «Петербургский дневник».

При этом финские власти разрешают въехать на территорию страны членам семей местных жителей. Они получают эту возможность вне зависимости от гражданства. Кроме того, приехать в Финляндию могут иностранцы, имеющие специальное разрешение.