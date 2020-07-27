Экс-ведущая «Дома-2» раскрыла секрет проекта

Москва, 27 июля. Бывшая ведущая популярного российского шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала о неприглядных денежных секретах проекта. Все дело в цветах, которые участники шоу то и дело дарят своим возлюбленным.

Оказывается, многие молодые люди на проекте не так уж намерены строить свою любовь на глазах миллионов телезрителей. Участники зачастую не хотят раскошеливаться на покупку подарков избранницам, однако руководству проекта необходимо поддерживать зрелищность шоу на должном уровне.

Администрация выступает в роли спонсора для идущих на свидание молодых людей и выдает им букеты, оплаченные из бюджета телепередачи. В конечном итоге все довольны — и девушка, получившая презент, и не потративший ни копейки ухажер, и зрители, восхитившиеся широким жестом.

Однако Ефременковой подобный подход к съемкам и жадность в «Дом-2» совершенно не нравится. Как завила телеведущая, она не уважает мужчин, которые дарят уже оплаченные проектом цветы. Если молодой человек действительно заинтересован в отношениях с девушкой, то он может позволить себе разориться на подарок.

Также знаменитость отметила, что все участники проекта получают достаточно высокие зарплаты и могут себе позволить приобретение презентов.

Как пишет издание «Дни.24», по словам Ефременковой, у нее бы ничего не получилось с молодым человеком, который пришел на свидание без купленных на свои деньги цветов. Девушка считает подобные жесты признаком хорошего воспитания и ставит их в один ряд с открытием дверей перед представительницами прекрасного пола.

Стоит сказать, что некоторые участники «Дом-2» действительно в состоянии засыпать цветами своих избранниц. Как сообщалось ранее, Степан Меньщиков рассказал о самой крупной зарплате на проекте.