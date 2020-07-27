Жанна Агузарова впервые за долгое время вышла в свет ради рыжего «Иванушки»

Москва, 27 июля. Эпатажная и экстравагантная певица Жанна Агузарова в последнее время редко выходила в свет, но ради своего старого друга певца Андрея Григорьева-Апполонова решила сделать исключение. В честь его 50-летия звезда прервала свое отшельничество и посетила светскую вечеринку. Певица «засветилась» в Instagram Stories фигуристки Анастасии Гребенкиной.

Практически каждый выход Агузаровой в свет в годы ее сценической жизни был ярким и запоминающимся. Артистка надевала инопланетные наряды, красила волосы в яркий цвет и делала абстрактный разноцветный макияж. Однако в последние годы певица предпочитает не посещать светские рауты.

Исключение она сделала только в честь юбилея участника группы «Иванушки International» Григорьева-Апполонова, на чей праздник, однако, явилась без привычных для всех атрибутов. Звезда была одета весьма скромно: черный брючный костюм, босоножки на танкетке и белая блузка. О былых выходах артистки напоминал только серебристый шарфик. Также Агузарова перестала красить волосы в космические цвета — теперь артистка носит классическое черное каре.

Грандиозную вечеринку Апполонова посетили порядка 300 человек. Кто-то из них был приглашенной звездой и выходил на сцену, кто-то просто наслаждался вечером. Среди именитых звезд: Ольга Бузова, Андрей Макаревич и другие. Артист охватил самые разные поколения селебрити.

Примечательно, что 50-летний Григорьев-Апполонов недавно закрутил роман с девушкой, которая на 30 лет моложе его. По мнению продюсера «Иванушек» Игоря Матвиенко, это говорит о хорошей физической форме артиста.