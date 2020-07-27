Волынец: не все семьи получат выплаты на детей

До 31 августа россиянам будет перечислена очередная выплата в размере до 6 тысяч рублей. Нужно, чтобы такая поддержка продолжалась до тех пор, пока родители не найдут работу на полной занятости. Чтобы уровень жизни семьи составлял не менее двух прожиточных минимумов.

Пособия выплачиваются до 18 лет включительно, но я бы продлила эти пособия до окончания вуза ребенком на очном отделении. Когда в семье есть студент, семья вкладывает в него гораздо больше денег, чем в школьника. Потому что, даже если он учится в другом регионе и живет в общежитии, его все равно нужно спонсировать, давать ему какие-то деньги на питание и другие расходы.

Если в стране начнется вторая волна коронавирусной инфекции, то все выплаты будут повторяться столько раз, сколько и режим самоизоляции. Также все с нетерпением ждут, когда начнут выплачивать пособия детям от 16 до 18 лет. Сейчас верхняя планка — 15 лет, что вызывает возмущение родителей детей чуть старше. Но в связи с увеличением поддержки мы надеемся, что это решение будет изменено. Хотя бы пусть будет для семей, чей ежемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов. И тогда эти деньги достанутся тем, кто действительно в них нуждается.

Хотя родители и выступают с просьбой выдать деньги на покупку школьной одежды, канцелярских товаров и техники, на подготовку к школе каких-то отдельных пособий нет. Практически во все школы нужно покупать рабочие тетради, а это несколько тысяч рублей на каждого ребенка. Потому что, в отличие от учебников, рабочие тетради одноразовые и не передаются.

Если мы будем выдавать отдельно пособие на школу, отдельно на что-то еще, то можно запутаться и перегрузить все наши службы, и тогда некому будет это контролировать. Я выступаю за адресную поддержку семей с детьми. Чтобы тому, кто больше нуждается, выдавать больше. А они уже сами распорядятся, как потратить эти деньги и что купить ребенку к новому учебному году. Здесь нужно полагаться на наши семьи, на их собственные потребности, на самостоятельное распределение ими этих денег. Все сертификаты по желанию можно обналичивать из-за опасений, что в неблагополучных семьях эти деньги пропьют. Я считаю такой подход неправильным, потому что большинство наших семей — добросовестные граждане. К семьям, которые состоят на учёте, должен быть отдельный подход и отдельный контроль за ними.

Все выплаты должны идти только из федерального бюджета, потому что регионы не потянут эти расходы. Например, мы уже не первый год выступаем с инициативой о бесплатном школьном питании. Нас услышали и ввели для начальной школы бесплатное питание, но мы понимаем, что это возможно только при выделении средств из федерального бюджета. Мы и дальше будем продвигать тему полностью бесплатного питания до 11 класса, и региональные бюджеты с этим, конечно, не справятся. Из-за этого мы и дальше будем наблюдать эту ужасную картину, когда либо учеников кормят несъедобной пищей, либо делят на тех, кто может оплатить питание, и для тех, кто нет.

Это огромный стресс для детей и их родителей. Слава богу, от голода никто не умер, но это просто позор. Инициативу о бесплатном питании уже поддержал наш президент Владимир Путин. Мы столько говорим о воспитании патриотизма, но когда есть такое сильное неравенство, то все это впустую. Потому что патриотизм — это ощущение заботы от государства. Дети не должны ощущать этого расслоения. И у нас есть все способы, чтобы этого достичь.