Россияне могут рассчитывать на новые выплаты и льготы летом и осенью

Москва, 27 июля. Государство начало поддерживать россиян еще в начале пандемии коронавируса, однако многие граждане по-прежнему могут рассчитывать на выплаты и льготы.

С 1 июня вступил в силу закон, согласно которому все поступающие на счет гражданина пособия нельзя взыскать в счет долгов. Для этого была введена специальная маркировка доходов.

Кроме того, летом и осенью путешествующие по России смогут получить кэшбек в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Эта мера направлена на развитие внутреннего туризма. Деньги будут перечисляться на банковские карты платежной системы «МИР».

Студенты медвузов, которые помогали в борьбе с коронавирусом, получат льготы при поступлении на программы ординатуры. Тем, кто отработал не менее 150 часов, дополнительно начислят по 20 баллов.

Все еще могут оформить выплаты семьи с детьми, которые не сделали этого ранее. Напомним, в июне выплачивали по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возраст с трех до 16 лет. В июле начислялась еще одна единовременная выплата в десять тысяч рублей на детей до 16 лет (в том числе и на тех, кому еще не исполнилось три года). Также на детей до трех лет выплачивали по пять тысяч рублей за каждый месяц с апреля по июнь.

Кроме того, малообеспеченные семьи получили возможность оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте с трех до семи лет. В случае принятия положительного решения таким семьям выплатят деньги за период с начала года, то есть, в среднем по стране подавшие документы в июне получили сразу до 33 тысяч рублей.

Также правительство утвердило новую льготу для детей, старше 10 лет. Таким школьникам предоставляется скидка 50% на железнодорожные билеты в Крым, пишет URA.RU.