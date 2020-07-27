Россиянам рассказали, кому нужно обратиться в ПФР за повышением пенсий с 1 августа

Москва, 27 июля. Многие российские пенсионеры смогут получить повышенные выплаты со следующего месяца. Однако некоторым придется написать заявление для получения надбавки.

Автоматическое повышение пенсий коснется получателей накопительной пенсии, страховых пенсий по инвалидности и по старости.

Получатели накопительной пенсии с 1 августа получат прибавку в 9,13% от размера выплаты. При этом если россиянин получает накопительную пенсию как срочную пенсионную выплату, то уровень индексации составит 7,99%.

Условием для перерасчета пенсий пожилых, у которых выплаты по инвалидности и старости, является уплата страховых пенсионных взносов компанией-работодателем.

Впрочем, не все россияне смогут получить прибавку автоматически — некоторым категориям граждан придется обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы со следующего месяца пенсия была повышенной.

В первую очередь обратиться в ПФР нужно тем людям, у которых произошли изменения в статусе в качестве пенсионера. Например, в июле россиянин получал социальную пенсию как инвалид, но к августу уже получил право на страховую пенсию по старости благодаря стажу работы.

Также это коснется работающих пенсионеров, которые уволились в текущем месяце и теперь имеют право на индексацию пенсий по «неработающему» уровню, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, с 1 августа россиян ждет ряд изменений, которые затронут как социальную сферу, так и сферу ЖКХ. Ожидается повышение выплат, в частности, пенсионерам, которые работали в прошлом году.