Розенбаум рассказал о несчастном случае на его концерте

Москва, 27 июля. Российский исполнитель Александр Розенбаум рассказал, что на одном из его концертов произошел несчастный случай.

Он оказал помощь участнику съемочной команды, который сорвался с деревянного помоста. Это произошло во время записи шоу «Квартирник». Выпуск будет показан на НТВ в конце лета. Сами съемки проходили в бывшем заводском цеху, расположенном на большой Семеновской в Москве.

Зрители сидели на деревянных стульях, а некоторые даже разместились на полу. Съемочная команда решила развернуть аппаратуру на деревянном помосте. Как только начали звучать первые песни, раздался грохот в зале. Оказалось, что один из операторов оступился и упал.

Александр Розенбаум, который, кстати, получил медицинское образование, бросился на помощь оператору. До приезда сотрудников скорой помощи он пытался помочь пострадавшему.

Ранее российская исполнительница Надежда Бабкина рассказала о романе с музыкантом Александром Розенбаумом. В студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» она призналась, что находится сейчас с Розенбаумом в хороших отношениях, и «каждый знает о своем».

Певица заметила, что не стесняется об этом говорить. По ее словам, они «делали сообща удивительные вещи». Розенбаум играл на гитаре и сочинял для «Русской песни» прекрасные композиции», добавила исполнительница.