Фатхи Башага подчищает историю постов в Twitter, скрывая компромат на ПНС Ливии

Министр внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага учится вести информационную политику в Twitter на своих же ошибках, то удаляя, то восстанавливая записи в своей учетной записи в Twitter.

Первый прецедент был связан с его постом, где Башага раскритиковал решение египетского парламента об отправке войск в Ливию. По мнению министра триполитанского правительства, ввод военного контингента из Египта нарушает устав Лиги арабских государств (ЛАГ) и ООН. Через несколько часов после публикации автор поста удалил его.

В теории безобидное мнение представителя ПНС выглядело достаточно агрессивно — Фатхи Башага поклялся сражаться с египетской армией:

«Вчерашнее заявление парламента Египта о развертывании боевых сил за пределами западных границ страны означает объявление войны Ливии, нарушение Устава Лиги арабских государств и нарушение Устава Организации Объединенных Наций! Мы рассматриваем любые иностранные силы в наших границах как враждебные силы, и мы заявляем, что без колебаний будем защищать суверенитет, безопасность и свободу нашей нации».

При этом считаются ли «враждебными иностранными силами» тысячи сирийских наемников и террористов, находящиеся в структурах МВД ПНС, Башага не уточнил. Впрочем, народ уже начал задавать эти вопросы в комментариях под публикациями о действиях боевиков.

VIDEO | With the highest "security" salary in #Libya, a new force composed of Syrian mercenaries is being formed by the #GNA at #Yarmouk camp. #Videographic pic.twitter.com/M386F35IIn — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 16, 2020

После того, как Башага удалил свой твит, который уже получил резонанс на медиаплатформах «Братьев-мусульман» (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ), он опубликовал новый. На этот раз содержание поста было не таким резким, но отражало те же мысли, что и в предыдущей публикации:

Now more than ever, we need Libyans to leave their disagreements and put their hands to draw their future on their own by embracing a project which brings stability, peace and reruns the economic wheel in Libya in an encompassing & democratic country that ensures justice for all. — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 21, 2020

«Сейчас как никогда нам нужно, чтобы ливийцы оставили свои разногласия и приложили усилия к тому, чтобы строить свое будущее самостоятельно, приняв проект, который приносит стабильность, мир и перезапуск экономики в Ливии как демократической стране, которая обеспечивает справедливость для всех».

В своей привычной манере Фатхи Башага разбрасывается лозунгами, чтобы отвлечь международное сообщество от реальных проблем в стране, и упоминает даже европейские ценности — демократию. Однако при этом глава МВД не может объяснить связь демократии с привлечением более чем 15 тысяч сирийских боевиков, многие из которых связаны с террористами, а также работорговлю и контроль над наркотрафиком со стороны своих подопечных.

Еще один похожий инцидент, связанный с неопределенностью Башаги, произошел вчера, когда в Ливию прилетел французский политический журналист Бернар Анри-Леви, широко известный миру как предвестник массовых беспорядков, революций и войн. В триполитанском правительстве не смогли договориться о единой официальной позиции со стороны ПНС: пресс-служба Президентского совета заявила о том, что Триполи не имеет отношения к визиту француза. В то же время Башага публиковал в своем аккаунте в Twitter довольно противоречивые сообщения:

«ПНС официально не приглашало никакого журналиста посетить Ливию, однако некоторые политические силы пытаются незаконными методами достичь своих целей».

حكومة الوفاق لم تدعو رسمياً أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا و بعض الأطراف اعتادت الإصطياد في الماء العكر خدمةً لمآرب سياسية معروفة — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 25, 2020

«Свобода прессы и СМИ — один из столпов демократического гражданского государства, однако правительство в праве отказать в любом въезде кому угодно, несмотря на общественное мнение. Некоторые участники этих событий стремятся свести собственные политические счеты».

حرية الصحافة و الإعلام واحدة من أعمدة الدولة المدنية الديمقراطية و حق الإعتراض على أي زيارة مكفول للجميع ولا وصاية على الرأي العام رغم استغلال بعض الأطراف للأحداث غرض تصفية حسابات سياسية ضيقة — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 25, 2020

Вишенкой на торте во всей этой истории стала информация от ПНС, согласно которой Леви не пустили в Тархуну, куда он направлялся, отряды Фатхи Башаги. Однако сам француз при этом рассказывает о некой «настоящей полиции» — это вызывает вопросы относительно того, что же за отряды там были.

#Tarhuna. Just after my reportage on the killing fields. These are the true Libyan police who protect free press. So different from the thugs who tried to block my convoy on my way back to #Misrata. The full reportage will be published soon. pic.twitter.com/JYW1Aa5Y2V — Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 25, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало расследование «по горячим следам» относительно целей визита французского политтехнолога в Ливию и возможности причастности ПНС к организации его поездки. И пока триполитанские чиновники учатся вести информационную политику, в стране уже который год гибнут мирные граждане.