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Манукян «сосватал» Гузееву к Собчак и назвал слабое звено «Дома-2»

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Манукян «сосватал» Гузееву к Собчак и назвал слабое звено «Дома-2»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опровергла информацию, что она станет ведущей проекта «Дом-2» ради «хорошего вознаграждения». Заслуженная артистка России известна не только многолетней ролью телесвахи в проекте «Давай поженимся», но и многочисленными ролями в кино. Впрочем, славу своего дебюта в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова ей так и не удалось переплюнуть.

Кстати, Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram скриншот из поисковика Google, где Гузеева фигурирует на третьем месте знаменитых женщин-алкоголичек. Телесваха нецензурно ответила на происки Google, но, похоже, не отреагировала на эту историю всерьез.

Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram скриншот из поисковика Google, где Гузеева фигурирует на третьем месте знаменитых женщин-алкоголичек

По мнению колумниста Федерального агентства новостей, блогера Вадима Манукяна, острая на язык Гузеева была бы вполне уместна в качестве ведущей «Дома-2», да и телеведущей Ксении Собчак пора уже тряхнуть стариной и вернуться на скандальную телестройку. К налету скандальности, присущему «Дому-2», ни Гузеевой, ни Собчак не привыкать, уверен Манукян.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опровергла информацию, что она станет ведущей проекта «Дом-2»

Гузеева и Собчак — идеальный тандем для «Дома-2». Колонка Вадима Манукяна

Мир слухами полнится, а сплетни очень помогают эти слухи усиливать. Ларису Гузееву внезапно сосватали в шоу «Дом-2» в качестве телеведущей. Разумеется, сама Гузеева не была готова к такому повороту событий, поскольку ее и в «Давай поженимся», как говорится, неплохо кормят. Самой показательной оказалась реакция на эту историю одной из руководительниц телестройки Ксении Бородиной. Похоже, Ксюшу эти слухи всерьез обеспокоили, и она поспешила перевести историю в шутку: дескать Гузеева придет на ее место, вместо Бузовой будет Бритни Спирс, а на место Орловой и вовсе назначат Ротару. На мой взгляд, экспрессивная реакция Бородиной может являться знаком, что в телепроекте действительно скоро наступит время перемен.

Идеальный тандем

Со своей стороны, я бы порекомендовал Гузеевой не отмахиваться от этой сплетни. Считаю, что она и по духу, и по типажу будет очень органична в роли ведущей «Дома-2». На лобном месте она смотрелась бы неотразимо. А Ксении Собчак, из которой политика явно не получилась, стоит уже перестать скитаться по каналам и вернуться в родную гавань. Думаю, Гузеева и Собчак стали бы идеальным тандемом для переформатированного «Дома-2».

Бузова и Орлова в засаде, Бородина — слабое звено

На мой взгляд, Ксения Бородина уже давно засиделась в «Доме-2», а певица Ольга Орлова совсем из другого теста. Что касается Ольги Бузовой, то этой яркой особы и так много везде. На мой взгляд, уж лучше пусть Бузова поет и пляшет, благо есть спрос. Тем более, что скоро залы и площадки снова откроются для концертов.

Любопытно, что Бузова и Орлова предпочли отмолчаться по поводу возможной замены в составе ведущих «Дома-2». Что ж, отсидеться в засаде порой очень полезно. Рискну предположить, что их положение на телепроекте действительно в безопасности, а самым слабым звеном там считают именно Бородину. Вероятно, именно поэтому Ксюша так молниеносно отреагировала на сплетню, которая гуляет по Сети.

Ксения Анатольевна не прочь пообщаться на тему секса

Собчак в ожидании

Ксения Собчак привыкла всегда быть на слуху. Пребывание в скандальной хронике для нее уже давно в порядке вещей. Для кого-то попасть в терновый куст — наказание, а для нее, похоже, — это дом родной. (Помните, как в сказках дядюшки Римуса кролик лиса перехитрил?)

Так вот, «Братец-кролик» Собчак это делает регулярно. Разве что недавно ее, наконец, в этом «кусту» застукали с вопросом о продолжительности полового акта. Вот где ее слабое звено! Похоже, Ксения Анатольевна не прочь пообщаться на тему секса.

Именно поэтому для Собчак «терновым кустом» является именно «Дом-2», где ее явно не хватает. Надеюсь, в ближайшее время она осознает, что «Док-ток» и «Супер» — это хорошо, но в родной гавани ее давно уже заждались. Ждем, что хозяева телестройки сделают правильные выводы и действительно позовут в «Дом-2» Гузееву, а Собчак попросят вернуться. Так что считаете, что я их «сосватал».

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