Манукян «сосватал» Гузееву к Собчак и назвал слабое звено «Дома-2»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опровергла информацию, что она станет ведущей проекта «Дом-2» ради «хорошего вознаграждения». Заслуженная артистка России известна не только многолетней ролью телесвахи в проекте «Давай поженимся», но и многочисленными ролями в кино. Впрочем, славу своего дебюта в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова ей так и не удалось переплюнуть.

Кстати, Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram скриншот из поисковика Google, где Гузеева фигурирует на третьем месте знаменитых женщин-алкоголичек. Телесваха нецензурно ответила на происки Google, но, похоже, не отреагировала на эту историю всерьез.

По мнению колумниста Федерального агентства новостей, блогера Вадима Манукяна, острая на язык Гузеева была бы вполне уместна в качестве ведущей «Дома-2», да и телеведущей Ксении Собчак пора уже тряхнуть стариной и вернуться на скандальную телестройку. К налету скандальности, присущему «Дому-2», ни Гузеевой, ни Собчак не привыкать, уверен Манукян.

Гузеева и Собчак — идеальный тандем для «Дома-2». Колонка Вадима Манукяна

Мир слухами полнится, а сплетни очень помогают эти слухи усиливать. Ларису Гузееву внезапно сосватали в шоу «Дом-2» в качестве телеведущей. Разумеется, сама Гузеева не была готова к такому повороту событий, поскольку ее и в «Давай поженимся», как говорится, неплохо кормят. Самой показательной оказалась реакция на эту историю одной из руководительниц телестройки Ксении Бородиной. Похоже, Ксюшу эти слухи всерьез обеспокоили, и она поспешила перевести историю в шутку: дескать Гузеева придет на ее место, вместо Бузовой будет Бритни Спирс, а на место Орловой и вовсе назначат Ротару. На мой взгляд, экспрессивная реакция Бородиной может являться знаком, что в телепроекте действительно скоро наступит время перемен.

Идеальный тандем

Со своей стороны, я бы порекомендовал Гузеевой не отмахиваться от этой сплетни. Считаю, что она и по духу, и по типажу будет очень органична в роли ведущей «Дома-2». На лобном месте она смотрелась бы неотразимо. А Ксении Собчак, из которой политика явно не получилась, стоит уже перестать скитаться по каналам и вернуться в родную гавань. Думаю, Гузеева и Собчак стали бы идеальным тандемом для переформатированного «Дома-2».

Бузова и Орлова в засаде, Бородина — слабое звено

На мой взгляд, Ксения Бородина уже давно засиделась в «Доме-2», а певица Ольга Орлова совсем из другого теста. Что касается Ольги Бузовой, то этой яркой особы и так много везде. На мой взгляд, уж лучше пусть Бузова поет и пляшет, благо есть спрос. Тем более, что скоро залы и площадки снова откроются для концертов.

Любопытно, что Бузова и Орлова предпочли отмолчаться по поводу возможной замены в составе ведущих «Дома-2». Что ж, отсидеться в засаде порой очень полезно. Рискну предположить, что их положение на телепроекте действительно в безопасности, а самым слабым звеном там считают именно Бородину. Вероятно, именно поэтому Ксюша так молниеносно отреагировала на сплетню, которая гуляет по Сети.

Собчак в ожидании

Ксения Собчак привыкла всегда быть на слуху. Пребывание в скандальной хронике для нее уже давно в порядке вещей. Для кого-то попасть в терновый куст — наказание, а для нее, похоже, — это дом родной. (Помните, как в сказках дядюшки Римуса кролик лиса перехитрил?)

Так вот, «Братец-кролик» Собчак это делает регулярно. Разве что недавно ее, наконец, в этом «кусту» застукали с вопросом о продолжительности полового акта. Вот где ее слабое звено! Похоже, Ксения Анатольевна не прочь пообщаться на тему секса.

Именно поэтому для Собчак «терновым кустом» является именно «Дом-2», где ее явно не хватает. Надеюсь, в ближайшее время она осознает, что «Док-ток» и «Супер» — это хорошо, но в родной гавани ее давно уже заждались. Ждем, что хозяева телестройки сделают правильные выводы и действительно позовут в «Дом-2» Гузееву, а Собчак попросят вернуться. Так что считаете, что я их «сосватал».