Вирусолог предостерег россиян от расслабленности во время пандемии COVID-19

Москва, 27 июля. Известный российский вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия новой коронавирусной инфекции никуда не уходила из нашей страны, поэтому соотечественникам еще слишком рано расслабляться.

Доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прокомментировал Федеральному агентству новостей слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса о том, что в мире усиливается пандемия COVID-19.

«В России эпидемия продолжается, причем на довольно высоком уровне, — сразу же подчеркнул Альтштейн. — Каждый день регистрируется примерно по 6 тысяч случаев [заражений]. И их явно больше, потому что не все, конечно, регистрируется».

По словам собеседника ФАН, необходимо отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. Иначе цифры снова могут поползти резко вверх.

«Люди расслаблены, и в результате в последние дни мы наблюдаем, например, в Москве увеличение случаев заражений, — отметил эксперт. — Эта расслабленность до добра не доведет. Несерьезное отношение людей к эпидемии чревато последствиями».

Все это может снова привести к большому количеству больных и, к сожалению, жертв, сказал профессор.

«Нам нужно соблюдать элементарные противоэпидемические меры и не относиться к ним пренебрежительно, — посоветовал он. — Если снова будет рост [инфицированных], то, конечно, власти опять введут более строгие меры [борьбы с инфекцией]».

Ранее глава ВОЗ сказал, что на текущей неделе для оценки ситуации на планете с COVID-19 соберется чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что 30 июля исполнится ровно полгода с того момента, как ВОЗ объявила новую коронавирусную инфекцию чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на данный момент в России выявлено 818120 зараженных (плюс 5635 за минувшие сутки). 603329 человек вылечилось (плюс 3079), 13354 — умерло (плюс 85).

В Москве 238641 инфицированный (плюс 694 за прошедшие сутки), 174985 — вылечилось (плюс 264) и 4411 — скончалось (плюс 13).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире новой коронавирусной инфекцией заразилось более шестнадцати миллионов человек (16 259 588). Почти 9,5 миллиона — выздоровело и 648742 — умерло.