Минпросвещения РФ объяснило, как будут учиться школьники с 1 сентября

Москва, 27 июля. Дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство готовится к тому, что все школы откроются, будут организованы традиционные линейки.

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, по словам Кравцова, при организации обучения в условиях пандемии будут использовать опыт, полученный во время проведения Единого государственного экзамена в 2020 году.

«Все требования Роспотребнадзора будут учтены», — объяснил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что учебный год в российских школах планируется начать 1 сентября, но окончательное решение будет приниматься отдельно по каждому региону 20 августа, исходя из эпидемиологической обстановки. Мишустин также поблагодарил учителей всех российских школ за то, что они в не простых условиях завершили учебный год. Что касается нового учебного года, то по словам премьер-министра, сейчас во всех регионах ведется активная подготовка.

Ранее вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, уже сейчас доля уверенности в этом достаточно высока. Она отметила, что специалисты ведомства уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, «потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя».