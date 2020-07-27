Министр просвещения рассказал о формате начала нового учебного года в РФ

Москва, 27 июля. День знаний в российских школах начнется традиционно, а не в онлайн-формате, передает корреспондент Федерального агентства новостей со слов министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Все школы будут открыты 1 сентября, линейки пройдут в традиционной форме, — рассказал Кравцов. — Мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения».

Министр добавил, что некоторые форматы дистанционного обучения, а также опыт, приобретенный за время пандемии, могут использовать и в новом учебном году. Кроме того, в начале года все ученики пройдут «диагностику знаний», чтобы учителя видели реальную картину и знали, с какими пробелами работать. За диагностику оценки ставить не будут, пообещал глава образовательного ведомства.

Ранее он заявил, что вынужденный переход на онлайн-обучение в России не повлиял на качество знаний выпускников — средний балл по ЕГЭ в этом году по некоторым предметам даже превысил результаты предыдущих лет. В период пандемии школьники занимались с преподавателями через интернет-платформы, использовали электронные ресурсы Минпросвещения РФ, готовились к экзаменам по обучающим программам в интернете и на телевидении. В помощь ученикам был экстренно запущен проект «Моя школа в онлайн».

До этого сообщалось, что новый учебный год в разных регионах России может начаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.