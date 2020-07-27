Сенатор Ковитиди: В условиях гибридной войны с Западом закон о СМИ стоит пересмотреть

Жизнь не настолько долгая, чтобы тратить ее на войны и противостояния. И тем не менее, противники России продолжают системные действия, содержащие все признаки гибридной войны. Главный их инструмент — провокации. Существенной составляющей развязанной против нашей страны гибридной войны стала изощренно тонкая и чрезвычайно опасная информационная война.

Как противостоять этому злу? Какие инструменты используются недругами для разрушения России? И кто находится «в зоне стрельбы»?

В отличие от обычных средств противоборства, информационная война имеет свои инструменты и источники. Новой ареной внешнеполитического противостояния с Россией стала пандемия коронавирусной инфекции. Международное сообщество не объединилось в борьбе с этим опасным заболеванием. Запираясь в национальных квартирах, государства оказались наедине с непонятным вирусом, который стал серьезным вызовом для национальных экономик, причинил им существенный вред. Началось стремительное обнищание людей, усугубленное непростым психоэмоциональным состоянием.

Эксперты ООН заверяют нас в том, что из-за пандемии COVID-19 в течение следующих двух лет мир не досчитается около 8,5 трлн долларов доходов. Это самое резкое сокращение со времен Великой депрессии в США 1930-х годов.

Серьезному испытанию подверглись не только национальные системы здравоохранения, но и все основные отрасли государственной власти. Коронавирус усилил вторую волну мирового экономического спада, что неминуемо привело к усилению «запаха пороха» на внешнеполитической арене.

Если бы еще в 2007 году на заседании «Большой семерки» было услышано заявление президента России Владимира Путина о необходимости объединить усилия в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, то сегодня жизни тысяч людей можно было бы сохранить. Да, за рубежом нас еще не очень хотят слышать: видимо, еще не пришло время. А вот у себя в стране объединиться и все продумать мы просто обязаны. Пандемия — это реальный вызов для всех нас.

Мы должны не только выяснить причины и источники возникновения пандемии, но и разработать комплекс мер, направленных на предотвращение будущих и нейтрализацию существующих опасных инфекционных заболеваний, их производных и различного рода последствий, включая психологические, экономические и политические.

Примененные властью механизмы финансового стимулирования помогли минимизировать ожидаемые риски, но ситуация требует постоянного контроля и оперативного реагирования. Очевидно, что для восстановления экономики необходимо ориентироваться на создание более устойчивой к потрясениям экономической модели, с укреплением системы здравоохранения и социальной защиты.

Уверена, что информационная политика субъектов федерации, выстраиваемая с учетом коронавирусной ситуации, требует консолидации информационных ресурсов. Информационные инициативы нужно планировать, координировать эту работу из единого центра по месту и времени, целям и задачам, формам и методам, содержанию и каналам распространения.

Мы обязаны учитывать сегодняшние реалии. В государстве сформировался общественный запрос на объединяющую национальную идею, позитив и объективность. Будучи представителем верхней палаты парламента России, палаты регионов, я уверена, что при формировании информационной политики в стране особое внимание следует уделить субъектам Федерации, их особенностям, а также целостности самой информполитики. Это важно для обеспечения информационной безопасности России.

Мы должны осознать, что в борьбе с фейковой агрессией против нашей страны необходимо перехватить стратегическую инициативу в информационно-культурном противодействии. Для этого необходимо скоординировать информационную деятельность и внимательно проанализировать существующий федеральный закон «О средствах массовой информации».

Отмечу рост провокационных фейковых новостей, изготовленных за счет иностранного финансирования. Фейковые атаки теперь нарастают не только в период определенных политический событий, их активизация была отмечена в период пандемии COVID-19. Не случайно в мире появилось слово «инфодемия», которое обозначает совокупность панической информации, слухов и городских легенд, связанных с эпидемией. Подобные форматы управляют сознанием людей мощнее, чем призывы правительств и медицинских организаций.

Как оказалось, страхи «хорошо продаются», особенно в информационном пространстве. В период пандемии в России и за ее пределами распространялось огромное число фейков о ситуации с коронавирусом у нас в стране. Авторы таких новостей сообщали о якобы введении в Москве комендантского часа, закрытии города на карантин, забитых больницах и распылении дезинфекторов с вертолетов, прекращении работы общественного транспорта, грабителях в костюмах дезинфекторов и «многочисленных жертвах коронавируса в стране» — вся эта чушь «сливалась» помойными потоками в СМИ и социальные сети. Пользователям рассылались вредоносные электронные письма от лица ВОЗ со ссылкой, которая открывала злоумышленникам доступ к личной информации, платежным данным и счетам.

Республика Крым в период распространения коронавируса стала объектом системных информационных вбросов. Генеральная прокуратура РФ оперативно реагировала на подобные противоправные факты: при обнаружении таких фейков виновное лицо привлекалось к ответственности, в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направлялось требование ограничить доступ к указанной информации в Интернете.

Как член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России, я хорошо понимаю опасность информационной войны, развернутой против нашей страны. Объектом преступных посягательств являются государственная целостность и суверенитет нашей страны. Цель — дестабилизировать российскую политическую систему и дискредитировать наше государство на международной арене.

С подобной технологией развала страны мы, крымчане, столкнулись осенью 2013 и весной 2014 года, в период госпереворота на Украине. Вначале в социальных сетях, а затем и в СМИ критиковались и высмеивались президент и все украинские органы государственной власти, суды, правоохранительное органы. Абсолютно ко всем были прикреплены вражеские ярлыки. Ничем хорошим для Украины та «охота на ведьм» не закончилась. Можем ли мы допустить подобное в России? Конечно же, нет.

Инструментов для реализации информационной агрессии против России сегодня достаточно много. Под особым прицелом тех, кто мечтает развалить страну, находится наша молодежь, а значит, будущее России. Именно поэтому мы должны особое внимание уделять нашим детям, собственным примером демонстрируя лучшие человеческие качества.

Отрадно, что принятый буквально недавно федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определил образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. Вернув воспитание в школы, мы даем второе дыхание целостному процессу формирования личности.

Теперь не только мы, родители, но и школьные воспитатели будут работать над тем, чтобы найти искренние и честные слова, чтобы объяснить нашим детям, «что такое хорошо и что такое плохо». Мы просто обязаны защитить подрастающее поколение и объяснить ему, что помимо гаджетов, в которых не всегда все правдиво, есть другая, настоящая, реальная жизнь.