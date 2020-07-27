Гендиректор МУЗ-ТВ объяснил уход Тимати из Black Star

Москва, 27 июля. Рэпер Тимати решил покинуть свой лейбл Black Star Inc., чем очень удивил поклонников. Однако в этом нет ничего странного, считает гендиректор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров.

Он подчеркнул, что процесс, когда расходятся деловые партнеры — дело обычное. В этом нет ничего плохого, пишет iReactor.

«Они же объяснили, с чем это может быть связано. Мне предельно все понятно. Это нормальный процесс в бизнесе, который часто встречается», — прокомментировал гендиректор.

По мнению Давлетярова, Тимати, судя по его посту, уверен в реализации своих дальнейших планов, а вот судьба лейбла пока неизвестна. Гендиректор допустил, что и у Black Star все будет в порядке после ухода рэпера.

Ранее исполнитель подчеркивал в своем посте, что решение об уходе было взвешенным не только у него, но и партнеров. У всех участников был свой взгляд на дальнейшую концепцию развития. Тимати назвал себя свободным артистом с самостоятельными планами. Заниматься «промоушеном» других певцов он больше не будет. Рэпер также добавил, что уже давно мечтал начать все «с чистого листа».