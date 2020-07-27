Психолог объяснила, почему подросток прикурил сигарету от церковной свечи в Чите

Москва, 27 июля. Подросток прикурил сигарету от церковной свечи в соборе в Чите. Детский психолог Наталья Наумова уверена, что этот поступок он совершил для того, чтобы заслужить уважение друзей. Мальчик не имел искреннего желания делать что-то подобное.

Психолог считает, что мотивом подростка стало желание заработать авторитет у товарищей, а также получить лайки и известность. Она отметила, что юноша следует церковным ритуалам, потому что на записи инцидента видно, что он крестится, передает телеканал «360».

«Эта такая нестандартная смесь, она показывает нам, что у него нет искреннего желания совершить осуждаемое действие, а есть потребность заслужить одобрение своей компании», — объяснила она.

Сам подросток уже извинился за свой поступок перед всеми, кого задело его поведение. В своей социальной сети он написал, что «не знал, что и вправду может получиться так».

Митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий пожалел подростка и его друга, с которым он пришел в храм. Священнослужитель заявил, что готов встретиться с ними и поговорить, чтобы понять, почему они так поступили.

Ранее в Сети появилось видео, на котором юноша заходит в кафедральный собор Казанской Божьей Матери в Чите и прикуривает от свечи.