Ясиноватая, 27 июля. Стороны конфликта в Донбассе пока соблюдают «режим полной тишины», вступивший в силу с полуночи 27 июля 2020 года. Жители региона надеются на лучшее, однако опыт аналогичных ситуаций говорит о том, что военизированные формирования, подконтрольные Киеву, нарушают ранее взятые на себя обязательства по соблюдению перемирия.

Об этом Федеральному агентству новостей заявил мэр города Ясиноватой, расположенного фактически на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

«С утра тихо. Пока перемирие соблюдается. Хочется верить в лучшее. Но опыт прошлых лет показывает, что ВСУ нарушали договоренности. Но мы надеемся...» — сказал собеседник ФАН.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в беседе с ФАН также констатировал соблюдение перемирия обеими сторонами.

«С 00.00 по всем трем направлениям соблюдался режим тишины, — сообщил он, — объективно перемирие соблюдают обе стороны».

Вместе с тем, командующий объединенными силами (ООС) Украины Владимир Кравченко около полудня понедельника заявил о нарушении режима тишины военнослужащими Народной Милиции ДНР.

По мнению Безсонова, это скорее всего говорит о том, что ВСУ, пользуясь этим предлогом, сами намерены нарушить перемирие.

«Возможно, они начали нас обвинять, чтобы самим нарушить, и было оправдание, что они нарушают якобы из-за нас», — предположил он.

Напомним, что конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.

С 27 июля 2020 года решение Минской контактной группы стороны обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование беспилотников.