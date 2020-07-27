Песков заявил о регулярном общении Путина и Беглова

Москва, 27 июля. Президент России Владимир Путин регулярно общается с губернатором Петербурга Александром Бегловым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание чиновника на то, что глава государства во время поездки в Петербург на День ВМФ России не провел отдельную встречу с Бегловым. Представитель Кремля подчеркнул, что глава Северной столицы и президент РФ общаются на регулярной основе.

«Они, действительно, не встречались под камеры, но общение с главой одного из крупнейших российских городов у президента происходит практически на ежедневной основе», — сказал Песков.

Президент России в воскресенье прибыл в Северную столицу на празднование Дня Военно-морского флота. Российский лидер обошел на катере и поприветствовал экипажи кораблей и подводных лодок в акватории Невы.