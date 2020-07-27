Туроператор сообщил о шквальном спросе россиян на отдых в Танзании

Москва, 27 июля. Туристическое агентство сообщило, что россияне начали массово смотреть путевки в Танзанию.

Страна вошла в тройку стран, где могут отдохнуть жители РФ после снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. В списке также значатся Турция и Великобритания.

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что до пандемии россияне активно путешествовали в Танзанию.

«После того, как стало известно, что в список стран, с которыми было разрешено авиасообщение, попала Танзания, количество звонков, даже несмотря на выходные дни, многократно увеличилось», — отметил он.

Арутюнов добавил, что «туристы сейчас активно интересуются этим направлением, кто-то уже бронирует туры и заказывает билеты, наземное обслуживание». Он объяснил, что страна попала в список, куда после снятия ограничений россияне смогут летать, и тем самым российские власти, того, возможно, не желая, разрекламировали этот курорт.

«О том, что в Танзанию можно будет полететь с 1 августа, стало известно только в пятницу, поэтому сегодня первый полноценный рабочий день. Спрос на эту страну еще не отразился в реальных продажах, но уже можно говорить о нем как о шквальном», — резюмировал Арутюнов.

Ранее сообщалось, что интерес к Танзании в «Яндекс.Поиске» резко вырос после заявления властей России о восстановлении авиасообщения с этой страной — в 65 раз, а в «Яндекс.Путешествиях» — более чем в 200 раз. Как сообщили представители интернет-компании, россиян заинтересовали местоположение африканской страны, снимки оттуда, отзывы об отдыхе, информация о погоде, цены на туры и время, которое займет перелет.