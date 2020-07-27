В России готовят новый самолет на замену МиГ-31

Москва, 27 июля. Российские специалисты на данный момент продолжают работы над перспективным авиационным комплексом дальнего перехвата, который будет создан на базе истребителя МиГ-31.

Минобороны уже выбрало несколько вариантов будущего самолета. Проект по созданию ПАК ДП был запущен еще в 2017 году, и на данный момент по-прежнему остается на стадии конструкторских работ. Однако некоторые отличительные особенности российского истребителя уже стали известны экспертам и СМИ.

По заверениям разработчика, в конструкции самолета будут использованы наиболее передовые материалы, что позволит снизить его заметность для противника. Радиус перехвата существенно вырастет, отличаться новинка будет также скоростью и другими немаловажными характеристиками.

Как сообщает портал РИА Новости со ссылкой на заслуженного военного летчика России Владимира Попова, скорее всего, новый истребитель создается для патрулирования и обороны северных территорий РФ. Для тех же целей использовался и предшественник ПАК ДП МиГ-31. Однако жизненный цикл данных самолетов истекает через 10 лет, поэтому уже сейчас им на замену необходимо создать современный аналог.

«У конструкторов есть возможность глубокой модернизации истребителя МиГ-31 за счет новых двигателей», — сообщил Попов.

По словам эксперта, новинка сможет в течение длительного времени лететь на сверхзвуке без использования форсажа. Благодаря новым возможностям осовремененная «Высотная гончая» будет способна отразить атаку почти любых ракет, бомбардировщиков и беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты в последнее время становятся все более грозным противником на поле боя. Как сообщалось ранее, в России создан новый мобильный комплекс для борьбы с БПЛА.