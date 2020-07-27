ЕГЭ в России прошел объективно и без утечек

Москва, 27 июля. Единый государственный экзамен в России прошел без утечек экзаменационных материалов и максимально объективно. Так оценил его итоги министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По его словам, опасения возможного срыва ЕГЭ не оправдались.

«Благодаря общим усилиям серьезных провалов в знаниях школьников не было, — сообщил глава ведомства.

Он добавил, что Минпросвещения провело предварительный анализ результатов ЕГЭ за 2016-2020 годы, который показал, что по ряду предметов результаты оказались даже выше прошлогодних. Например, по русскому языку и по химии. Напомним, что ЕГЭ по химии вызвал обсуждения среди учителей, учеников и родителей — некоторые даже просили пересмотреть результаты экзамена, так как были не готовы к немного измененному по формату составу экзаменационных заданий.

«По химии ситуация штатная, — рассказал Кравцов, – средний балл 54,3, но в пяти регионах результаты еще не обработаны из-за того, что экзамены сдавали в резервные дни».

Глава Минпросвещения считает, что качество обучения не пострадало в связи с вынужденным переходом на дистанционные уроки в период пандемии коронавируса, что доказывают результаты ЕГЭ-2020. Он добавил, что образовательное ведомство со своей стороны сделало все возможное, чтобы подготовить учеников к экзаменам даже в дистанционном формате: работали онлайн-платформы, преподаватели выходили в прямые эфиры, записывали обучающие видео и готовили школьников к экзаменам с использованием цифровых технологий.