COVID-19 и рост преступности могут оттолкнуть российских туристов от посещения Турции

Москва, 27 июля. Нестабильная эпидемиологическая ситуация и рост преступности в Турции могут насторожить российских туристов. Об этом заявил глава «Объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

В разговоре с корреспондентом iReactor эксперт отметил, что не ожидает резкого наплыва отдыхающих из РФ на турецкие курорты.

«Думаю, что реакция будет осторожная, а не валовая, как пишут СМИ. Безусловно, каждый человек здесь сам принимает решение исходя из своего понимания ситуации», — полагает Осауленко.

По его словам, небезопасная ситуация с коронавирусом может стать основной причиной потери интереса российских туристов к отдыху в Турции. Ранее власти страны объявили, что не будут вводить обязательное тестирование на COVID-19 в аэропортах. Кроме того, путешественникам не придется предъявлять справку об отсутствии коронавируса.

«В России есть понимание того, что, если столкнулся с заразой, в отношении тебя действует определенный порядок действий. (В РФ. — Прим. ФАН) количество зараженных падает, действуют санитарные нормы. Там, за рубежом, многое только определяется», — добавил эксперт.

Другим фактором настороженности россиян является рост преступности в южной стране. Криминогенная ситуация значительно ухудшилась, когда местные жители лишились источников дохода из-за пандемии.