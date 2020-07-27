Нерест трески не помешает строительству «Северного потока — 2»

Копенгаген, 27 июля. Сообщение о том, будто Дания запретила до сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» по причине нереста трески, не соответствует действительности. Руководитель пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA) Туре Фальбе-Хансен опровергнул информацию.

Пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG обратила внимание, что ограничение на строительные работы в связи с нерестом накладываются в июле и августе. Однако трубы в данном участке уже проложены. Оставшийся участок строительства не попадает в зону, где вводятся ограничения.

Туре Фальбе-Хансен заверил, что нерест рыбы не повлияет на сроки проведения строительных работ. Он также подтвердил, что в декабре прошлого года закончилось строительство в том участке акватории, где действуют ограничения.