Экс-солистка «Тату» впервые показала того, кто делает ее счастливой

Москва, 27 июля. Бывшая участница нашумевшей группы «Тату» Юлия Волкова давно и сильно влюблена, о чем часто упоминает в соцсетях. Девушка не скрывает, что счастлива, однако ранее она никогда не показывала поклонникам своего любимого. Недавно она опубликовала совместное фото со своим бойфрендом, под которым поздравила его с днем рождения. К сожалению, лица загадочного «виновника» счастья певицы на снимке не видно.

«Дорогой мой человек, с Днем Рождения. Все остальное я тебе уже сказала», — подписала фото артистка.

На фото Волкова нежно держится за руку с мужчиной в бейсболке, модных штанах, футболке и маске с очками, скрывающими лицо. Девушка также не рассекретила имени своего избранника и не отметила его аккаунт в Instagram на совместном кадре.

Первые медийные отношения у Волковой начались, когда ей было всего 19 лет. Тогда знаменитая и всеми обожаемая певица встречалась с Павлом Сидоровым, от которого впоследствии родила дочь Викторию. Но любовь в паре быстро сошла на нет, Волкова и Сидоров вскоре расстались.

После этих отношений Юлия повстречала Парвиза Ясинова — бизнесмена и бывшего мужа Марии Вебер. Мужчина ушел от супруги ради Волковой, после того, как жена родила ему наследника — сына Оскара.

Вербер в старых интервью признавалась, что долго плакала, когда Парвиз ее покинул, но впоследствии осознала — оно к лучшему, и даже адресовала Волковой слава благодарности за то, что та «увела у нее мужа».

«Моя жизнь благодаря этому стала лучше, чем могла быть. Я вернулась на сцену, у меня появилась мудрость, иначе стала смотреть на отношения и доверие — повзрослела», — рассказывала тогда Мария.

Но любовь Волковой и Парвиза также не продлилась слишком долго. Родив бизнесмену сына Самира, девушка все же рассталась с новым мужем.