Москва, 27 июля. Злоумышленники похитили крупную сумму денег у 28-летнего бьюти-блогера и менеджера проектов Антона Северина. Чтобы выманить деньги, мошенники прикрывались именем известного концертного директора Табриза Шахиди, а также звездой Еленой Темниковой.

По словам потерпевшего, ему написал человек, назвавшийся концертным директором российских звезд Табризом Шахиди. Блогера ввели в заблуждение фотография в социальной сети и номер телефона владельца страницы. Мужчина поверил, что общается с настоящим менеджером.

Лжеагент предложил блогеру рекламные посты в Instagram певицы Елены Темниковой по выгодной цене. Антона заинтересовало предложение, после чего незнакомец переключил блогера на своего помощника. В тот момент Северин совсем потерял бдительность, потому что мужчина начал убедительно приводить известные фамилии, статистику и данные страниц Темниковой, передает Kp.ru.

«Антон решил сотрудничать, и перевел 40 000 рублей предоплаты на указанный мошенником банковский счет. После перевода блогер почувствовал неладное, и не зря. Буквально через несколько минут вся переписка была удалена, а номера телефонов больше не отвечал», — рассказали в правоохранительных органах.

Потерпевший связался с настоящим Табризом Шахиди, который подтвердил, что мужчина стал жертвой мошенников. В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает злоумышленника.