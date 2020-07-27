Врач объяснил крайне высокую смертность от коронавируса у людей с диабетом

Самоизоляция в период пандемии коронавируса крайне важна для людей с уже имеющимися хроническими болезнями — и в первую очередь это касается больных сахарным диабетом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил президент Российской диабетической ассоциации, врач-диабетолог Михаил Богомолов.

Портал MedicalXpress со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что сахарный диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Более того, именно диабетики имеют наиболее тяжелые осложнения при COVID-19 (хуже только при сердечно-сосудистых заболеваниях): это проблемы с почками, инсульты, инфаркты миокарда, ухудшение зрения, а также иммунной системы.

«Диабет как осложняющий фактор при коронавирусной инфекции по смертельным исходам стоит на втором месте после 80-летнего возраста, — отметил собеседник ФАН. — Ведь механизмы развития заболевания COVID-19 и диабета первого типа очень схожи: человек умирает не от коронавируса как такового, а от реакции иммунной системы, провоцирующей воспаление легких — так называемого цитокинового шока, который является также причиной возникновения первотипного диабета. Эта болезнь — своего рода «антиСПИД».

Врач заметил, что исследования по заболеваемости COVID-19 среди людей со СПИДом могли бы оказаться крайне полезными в изучении свойств иммунитета — однако, по его словам, на данный момент информации, посвященной этому вопросу, в открытом доступе нет.

«На нашем сайте Российской диабетической ассоциации есть целый раздел, посвященный тому, что делать людям, столкнувшимся с диабетом и коронавирусом одновременно», — напомнил эксперт.

По его словам, опасность подобного сочетания демонстрируется формулировками в постановлениях государственных органов, направленных на сбережение людей от опасной болезни.

«[Мэр Москвы Сергей] Собянин и другие главы регионов устанавливали обязательную и более долгую самоизоляцию для всех, кто имеет первый тип диабета — и работодатели были обязаны либо предоставлять таким сотрудникам возможность работать удаленно, либо отправлять их на больничный», — сказал Богомолов.

Он напомнил, что власти часто были вынуждены применять методы административного давления в отношении тех организаций, которые отправляли своих сотрудников-диабетиков в командировки — в ту же Москву, которая была закрыта на карантин.