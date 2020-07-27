ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса в мире

Москва, 27 июля. Пандемия коронавируса в мире усиливается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, за последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам. При этом число погибших от COVID-19 то же время превысило 640 тысяч.

Как пишет ТАСС, в ВОЗ уточнили, что пандемия продолжает ускоряться. Он напомнил, что 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией.

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге вызвана новым типом вируса, который ранее в стране не встречался. За последние пять дней в Дананге и близлежащих провинциях зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей. Медики отметили, что новый тип вируса более опасен и агрессивен, чем виды инфекции, выявленные ранее. Новый вирус быстрее размножается, вследствие чего пациенты быстрее переходят к тяжелому состоянию. Два пациента из четырех, у которых вирус выявили в конце прошлой недели, уже находятся на аппарате ИВЛ.

Примечательно, что до этой вспышки новые случаи коронавируса во Вьетнаме не регистрировали более трех месяцев. Как считают в правительстве страны, новый тип вируса могли завести во Вьетнам нелегальные иммигранты. По другой версии, вирус мутировал в одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19.

Власти Вьетнама уже начали эвакуацию из Дананга 80 тысяч туристов, приехавших из других провинций. Тех, кто только собирался на отдых в Дананг, перенаправят в другие курортные зоны.