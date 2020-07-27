Экс-депутат ЗакСа Бабич вступилась за петербургское метро

Метро должно выполнять две функции — перевозить людей и утолять «жажду прекрасного». Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразила экс-депутат ЗакСа Елена Бабич.

Ранее эксперты общественного совета при Минтрансе России и Общественной палаты составили рейтинг метрополитенов России, в котором петербургское метро было признано худшим в стране.

Эксперты оценивали подземки по ряду показателей, среди которых была частота упоминания в СМИ, а также качество работы клиентских служб метро с отзывами в Интернете. Более того, совет выяснял, насколько доступен метрополитен в том или ином городе, трудно ли в нем ориентироваться, а также стоимость проезда. В итоге лучшим было названо столичное метро. На втором месте расположилась подземка в Казани, далее метро в Самаре и Нижнем Новгороде. Екатеринбург и Санкт-Петербург в рейтинге оказались на последних позициях.

С результатами составленного рейтинга не согласилась бывший депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, лидер общественного движения «Петербург — Духовная Столица» Елена Бабич.

«Я езжу по городу исключительно на метро, машиной практически не пользуюсь, поэтому всегда хочется, чтобы наша подземка только развивалась, расширялась, появлялось больше станций. И очень хорошо, что станции в нашем городе открываются. Я очень люблю наше метро, там всегда чисто и свежо, я не люблю московское метро, где путаница и сложные переходы. В петербургском метро очень комфортно, очень удобно, удобные переходы, логистика, на мой взгляд, идеальна, я во многих метрополитенах мира была, есть с чем сравнить. В том же Дубае метро без машинистов, современное, полная технократия, но наше метро очень красивое, просто произведение искусства», — заявила она в интервью корреспонденту ФАН.

Говоря о критериях, на основе которых эксперты общественного совета составляли рейтинг, собеседница ФАН заявила, что частота упоминания в СМИ и качество работы клиентских служб с отзывами в Интернете — не самые важные показатели.

«Метро должно выполнять две основные функции — перевозить людей и утолять «жажду прекрасного», с чем наша подземка прекрасно справляется. Я считаю, что есть действительно то, что является реальностью, а есть разные заказные материалы. Мы не знаем, кто и зачем этот рейтинг так составлял. По факту наше метро — лучшее в мире. У нас прекрасная логистика — несколько входов и выходов, удобно выходить на точки маршрута, то есть туда, куда тебе нужно и удобно. Не надо куда-то далеко бежать, все на месте. Пример — Площадь Восстания и Маяковская — два выхода. Поэтому я считаю несправедливым такой результат, думаю, это чей-то заказ. Или, может быть, у кого-то было плохое настроение или еще что-нибудь. В городе много гостей, может экспертам не понравилось чье-то поведение и в результате виновато метро оказалось. Может быть и такое», — заключила Елена Бабич.

Напомним, в июле стало известно, что в Москве будет проведен эксперимент по снижению тарифов на проезд вне часа пик в метро. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, скидка для пассажиров может составить до 50 процентов. Начало эксперимента планируется в сентябре.