Эксперт рассказал, какую сумму заплатят безработным в августе

Москва, 27 июля. В августе некоторые категории граждан России получат пособия размером до 6 тысяч рублей. Такие выплаты призваны поддержать россиян в период пандемии коронавируса.

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пояснил, что на эти деньги могут рассчитывать семьи, в которых один или оба родителя потеряли работу в период пандемии. Главным условием также будет наличие ребенка до 18 лет.

«Меры поддержки во время пандемии были своевременными», — подчеркнул эксперт, — «Рынок труда восстанавливается медленно, поэтому государство продолжает поддерживать тех родителей, которые не смогли преодолеть проблему трудоустройства. Останутся ли эти выплаты на август — это решение политического руководства. Все зависит от того, как будет складываться ситуация».

Он также рассказал об увеличении суммы выплат для безработных россиян.

«До конца 2020 года максимальная сумма выплат для безработных граждан увеличена до 12 130 рублей. Возможно, она останется на постоянной основе. Я думаю, что от временной меры поддержки эти выплаты перейдут на постоянную основу».

Рязанский также напомнил, что с 1 августа пенсия для работающих и неработающих пенсионеров в России будет индексироваться по-разному. Эксперт пояснил, что у неработающих пенсионеров пенсия индексируется в соответствии с новым действующим законодательством, тогда как работающим пенсионерам пенсия не индексируется вовсе, она увеличивается на сумму 240-250 рублей в месяц.

«Если пенсионер прекращает работать, ему проиндексируют пенсию за весь срок, который он работал, — отметил Рязанский. — «Потери будут очень незначительные. А в остальном вся пенсия будет восстановлена по мере индексации».

Ранее стало известно, что в следующем месяце также будет пересчитан размер накопительных пенсий — повышение составит 9,13%. Кроме того, повышение на 7,99% получат и те, кто участвует в программе софинансирования пенсионных накоплений.