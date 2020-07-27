Крупный сбой произошел в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Москва, 27 июля. В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел крупный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который осуществляет мониторинг работы популярных ресурсов в Интернете.

27 июля наибольше число сообщений о проблемах с работой сервисов поступило из Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга.

По данным Downdetector, к 13.05 (по московскому времени) было известно о 685 подобных отзывах. Отмечается, что 80% пользователей жаловались на невозможность осуществить операции по переводу денежных средств, 13% человек не могли войти в систему.