Похорошевшую Лизу Арзамасову подозревают в пластических операциях ради Авербуха

Москва, 27 июля. Сообщество интернет-пользователей не первый год обсуждает феноменальное преображение актрисы Лизы Арзамасовой из «гадкого утенка» в сериале «Папины дочки» в 25-летнюю фитнес-модель. Девушка буквально преобразилась за несколько лет. Возможно, это как-то связано с романом артистки с известным фигуристом Ильей Авербухом.

Пара перестала скрывать отношения совсем недавно. По слухам, Арзамасова и Авербух встречаются еще с 2013 года, когда девушка только-только закончила школу. В то время она еще напоминала всем ту самую Галину Сергеевну из «Папиных дочек» — строгую девушку в классической одежде, похожей на школьную форму.

Но с течением лет Арзамасова постепенно преображалась. Девушка стала стильно одеваться, в ее нарядах преобладала женственность, а впоследствии даже сексуальность. Актриса продолжала играть в кино и театре, а также стала активно посещать тренажерный зал. После нескольких лет работы над телом, девушка преобразилась до неузнаваемости — и без того стройная, она стала более подтянутой и фигуристой, формы звезды приобрели аппетитность и округлость. Некоторые даже заподозрили девушку в маммопластике.

Грудь артистки действительно стала более выразительной, хотя известно, что «увеличить» ее благодаря спорту нельзя. Возможно, на протяжении некоторого времени артистка постепенно придавала формам округлость благодаря услугам пластических хирургов, но с уверенностью об этом говорить невозможно. Также звезду нередко упрекают за специфический крупный нос и советуют уменьшить его. Но артистка явно не собирается подгонять лицо под современные стандарты красоты среди звезд, чем заслужила уважение среди поклонников.

Также многие утверждают, что девушка могла прибегнуть к отопластике — коррекции ушей. У Арзамасовой от природы немного оттопыренные ушные раковины, что было особенно заметно, когда артистка играла Галину Сергеевну — героиня носила строгие прически с зачесанными назад волосами. Нос сейчас эта особенность актриса не так сильно бросается в глаза. Возможно, девушка и впрямь немного подкорректировала форму ушей, а может, просто перестала носить компрометирующие ее уши прически.