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Похорошевшую Лизу Арзамасову подозревают в пластических операциях ради Авербуха

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Похорошевшую Лизу Арзамасову подозревают в пластических операциях ради Авербуха

Москва, 27 июля. Сообщество интернет-пользователей не первый год обсуждает феноменальное преображение актрисы Лизы Арзамасовой из «гадкого утенка» в сериале «Папины дочки» в 25-летнюю фитнес-модель. Девушка буквально преобразилась за несколько лет. Возможно, это как-то связано с романом артистки с известным фигуристом Ильей Авербухом.

Пара перестала скрывать отношения совсем недавно. По слухам, Арзамасова и Авербух встречаются еще с 2013 года, когда девушка только-только закончила школу. В то время она еще напоминала всем ту самую Галину Сергеевну из «Папиных дочек» — строгую девушку в классической одежде, похожей на школьную форму.

Похорошевшую Лизу Арзамасову подозревают в пластических операциях ради Авербуха

Но с течением лет Арзамасова постепенно преображалась. Девушка стала стильно одеваться, в ее нарядах преобладала женственность, а впоследствии даже сексуальность. Актриса продолжала играть в кино и театре, а также стала активно посещать тренажерный зал. После нескольких лет работы над телом, девушка преобразилась до неузнаваемости — и без того стройная, она стала более подтянутой и фигуристой, формы звезды приобрели аппетитность и округлость. Некоторые даже заподозрили девушку в маммопластике.

Похорошевшую Лизу Арзамасову подозревают в пластических операциях ради Авербуха

Грудь артистки действительно стала более выразительной, хотя известно, что «увеличить» ее благодаря спорту нельзя. Возможно, на протяжении некоторого времени артистка постепенно придавала формам округлость благодаря услугам пластических хирургов, но с уверенностью об этом говорить невозможно. Также звезду нередко упрекают за специфический крупный нос и советуют уменьшить его. Но артистка явно не собирается подгонять лицо под современные стандарты красоты среди звезд, чем заслужила уважение среди поклонников.

Также многие утверждают, что девушка могла прибегнуть к отопластике — коррекции ушей. У Арзамасовой от природы немного оттопыренные ушные раковины, что было особенно заметно, когда артистка играла Галину Сергеевну — героиня носила строгие прически с зачесанными назад волосами. Нос сейчас эта особенность актриса не так сильно бросается в глаза. Возможно, девушка и впрямь немного подкорректировала форму ушей, а может, просто перестала носить компрометирующие ее уши прически.

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Источник: Леди Эстетик
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