Президент РСА объяснил, как изменятся тарифы ОСАГО с августа

Индивидуализация тарифов ОСАГО позволит дисциплинированным автомобилистам получить некоторую скидку при покупке полиса, а вот для агрессивных водителей цена страхования возрастет. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее стало известно, что средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии 2020 года выросла на 5,2% — до 70 227 рублей. При этом, по данным РСА, средняя премия осталась примерно на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2019 года. Ее размер составил 5398 рублей.

А вот в августе российских автомобилистов ждут изменения в части обязательного страхования: с 24 числа вступят в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Кроме того, Банк России сообщал, что готов расширить тарифный коридор ОСАГО. Игорь Юргенс разъяснил суть грядущих изменений.

«Индивидуализация тарифов означает, что, во-первых, Центральный банк разрешил расширить тарифный коридор на 10% вверх и на 10% вниз. Это нужно для того, чтобы учитывать различные факторы, в том числе и в первую очередь — географический. С другой стороны, закон предусматривает, что количество факторов по возрасту и стажу водителей расширяется и тариф будет индивидуализирован», — сказал Игорь Юргенс в комментарии ФАН.

С введением индивидуализации тарифов базовая ставка по ОСАГО больше не будет одинаковой для всех автомобилистов в регионе. Страховщик будет определять размер тарифа для каждого автомобилиста: в зависимости от его риск-профиля.

«Каждый из автовладельцев будет опираться не только на усредненный тариф данного региона или свой возраст и стаж вождения, но и на индивидуальные особенности вождения. Будут учитываться в том числе и грубые нарушения ПДД, которые могли быть допущены. Все это сделает тариф более индивидуализированным. Дисциплинированные водители останутся в той же категории или даже получат некоторую скидку, а водители агрессивные получат довольно значительное увеличение цены полиса ОСАГО», — сказал Игорь Юргенс.

По его словам, в РСА положительно относятся к нововведению.

Ранее «Известия» со ссылкой на собственные расчеты сообщили, что с началом карантина из-за пандемии COVID-19 в стране возросли продажи поддельных полисов ОСАГО. По данным издания, в стране с фальшивым е-ОСАГО ездит не менее 1,5 миллиона автомобилистов. Игорь Юргенс отметил, что в РСА эти данные не подтверждают.