Путин заслушает доклад главы ОСК

Москва, 27 июля. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в развитие совещания с министром обороны России Сергеем Шойгу заслушает доклад главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что накануне у главы государства прошла рабочая встреча с Шойгу в самолете, когда Путин возвращался из Петербурга после военно-морского парада по случаю Дня ВМФ в Москву.

«Они говорили о гособоронзаказе в плане кораблестроения, но в данном случае, помимо кораблестроения, еще есть задачи загружать гражданскими заказами в области судостроения наше производство, и поэтому сегодня президент принял решение заслушать доклад президента ОСК», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что встреча российского президента и Рахманова будет открытой.