В Кремле заявили об отсутствии стремления России в G7

Москва, 27 июля. Россия не стремится возродить формат «Большой восьмерки», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве полностью удовлетворены эффективностью работы «Большой двадцатки».
«В России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как «Большая двадцатка», которая лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин никогда не предпринимал каких-либо действий для возвращения России в «Группу восьми». Очередной саммит «восьмерки», накануне прекращения ее существования, планировалось провести в Сочи, но участники отказались от поездки.
Песков также добавил, что любые объедения без участия ключевых стран не будут эффективными.
«Как можно, например, обсуждать какие-то мировые судьбы в области экономики или социального развития, или еще что-то, или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции и целого ряда других стран?» — отметил пресс-секретарь президента России.