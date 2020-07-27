В Кремле заявили об отсутствии стремления России в G7

Москва, 27 июля. Россия не стремится возродить формат «Большой восьмерки», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве полностью удовлетворены эффективностью работы «Большой двадцатки».

«В России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как «Большая двадцатка», которая лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин никогда не предпринимал каких-либо действий для возвращения России в «Группу восьми». Очередной саммит «восьмерки», накануне прекращения ее существования, планировалось провести в Сочи, но участники отказались от поездки.

Песков также добавил, что любые объедения без участия ключевых стран не будут эффективными.