Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков заявил, что Путин «самым внимательным образом» следит за ситуацией в Хабаровске

52
0 Оставить комментарий

Песков заявил, что Путин «самым внимательным образом» следит за ситуацией в Хабаровске

Москва, 27 июля. Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос, находится ли решение ситуации в Хабаровске на «ручном управлении» у Путина, заявил, что этим занимается Михаил Дегтярев — временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края.

«Решением этого вопроса занимается исполняющий обязанности, который назначен президентом. И не решением этого вопроса, вернее, а неотложными делами Хабаровского края и вопросами его развития. И подготовкой к зиме, которая уже, к сожалению, не за горами», — сказал Песков, подчеркнув, что президент «самым внимательным образом» следит за обстановкой в регионе.

Песков заявил, что Путин «самым внимательным образом» следит за ситуацией в Хабаровске

После ареста Сергея Фургала, который ранее возглавлял Хабаровский край, президент России назначил врио главы региона Михаила Дегтярева. Фургал — фигурант дела об организации покушений и убийств бизнесменов на Дальнем Востоке — был отправлен в отставку в связи утратой доверия.

Новости партнеров

Новости партнеров