В Совфеде оценили слова главы МИД ФРГ о возвращении РФ в G7

Москва, 27 июля. Отсутствие РФ в «Большой семерке» наносит больший вред Западу, нежели самой России. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков, оценивший слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который выступил против возвращения России в G7.

По словам сенатора, Россия не стремится в «Большую семерку», поэтому «внутренней дискуссии западных союзников». Получается, заявление Мааса адресовано президенту США Дональду Трампу, а не Москве.

«G7 больше проигрывает от отсутствия России, чем Россия — от неучастия в G7. Трамп это понимает. В Берлине, видимо, нет», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Маас заявил о невозможности включения РФ в «Большую семерку». Он отметил маловероятность расширения состава группы до урегулирования конфликта на Украине.

Возможность возвращения России в G7 допускал Трамп, который высказал намерение пригласить на саммит группы, который пройдет в 2020 году в США, президента РФ Владимира Путина.