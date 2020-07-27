Financial Times назвало сильнейшим соперником США Китай, а не Россию

Вашингтон, 27 июля. Россия, по мнению аналитиков американской газеты Financial Times, перестала быть соперником номер один для США. Теперь в Белом доме считают, что наибольшую угрозу для Вашингтона представляет Китай.

Несмотря на то, что РФ не испугалась Штатов и осуществила свое политическое решение, связанное с воссоединением Крыма, в течение последних трех лет она уже не считается главным соперником для американцев, утверждают авторы материала. Это связано с тем, что у Вашингтона немного сместились ориентиры. Поднебесная рассматривается в качестве основной угрозы в связи с технологическим потенциалом и вооружением.

По мнению издания, сейчас именно Китай активнее делает заявления и выдвигает какие-либо требования.

В настоящее время в американских политических кругах сформировалась тенденция на то, чтобы каким-то образом вынудить Москву сблизиться с США с целью противостояния КНР. Об этом, в частности, говорил госсекретарь Майк Помпео.

Добавим, что российский МИД подчеркивал, что провокации Вашингтона с целью охлаждения отношений между РФ и КНР будут обречены на провал.