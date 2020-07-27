СК сообщил подробности о боевике, который готовил теракт в Москве

Москва, 27 июля. По факту нападения на полицейских в подмосковных Химках главное следственное управление по Московской области возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ. Подозреваемый в подготовке теракта в Москве открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые хотели проверить у него документы. В результате перестрелки преступник был ликвидирован.

«В настоящий момент сотрудниками главного следственного управления по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов, — сообщила корреспонденту Федерального агентства новостей руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко, — На месте работают следователи и криминалисты».

По предварительным данным, злоумышленник — уроженец средней Азии, снимавший квартиру в Москве. В ходе обыска у него дома обнаружили автомат, три гранаты и множество патронов.

Позже выяснилось, что в Подмосковье также задержали брата преступника который искал его, чтобы не дать родственнику уехать в Сирию. Оперативники продолжают разыскивать возможных соучастников преступника.

Ранее стало известно, что член террористической группировки планировал совершить теракт в одном из мест массового скопления людей в Москве.