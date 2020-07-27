Песков рассказал об энергичной работе Дегтярева в Хабаровске

Москва, 27 июля. Оценивать работу исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева пока рано, однако видно, что ситуация в регионе уже успокаивается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно. По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу Дегтярева.

Песков подчеркнул, что исполняющий обязанности губернатора сейчас знакомится с ситуацией и активно решает первоочередные вопросы.

«Мы видим, что делает он весьма энергично это. Какие-то оценки, наверное, конечно, преждевременно давать», — отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Дегтярев умеет слушать людей. Представитель Кремля подчеркнул, что за неделю, которую Дегтярев провел на посту исполняющего обязанности, ситуация в Хабаровском крае изменилась.

«Скорее успокаивается», — сказал он, отвечая на вопрос, остается ли ситуация в регионе напряженной.

Напомним, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ранее был обвинен в организации убийств и в покушении на убийство. Сейчас он находится в СИЗО. Фургала освободили от должности губернатора в связи с утратой доверия, пишет Infox.ru.