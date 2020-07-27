Самый быстрый нокаут в истории женского бокса зафиксирован в США

Москва, 27 июля. Самый быстрый нокаут в истории женского бокса был зафиксирован в США. Поединок между Сеньесой Эстрадой и Мирандой Эдкинс за звание чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии WBA завершился через семь секунд после начала.

Временная обладательница титула успела нанести противнице семь ударов за семь секунд, четыре из которых попали точно в голову. В результате Эдкинс потеряла равновесие и отправилась в нокаут.

«Я ожидала именно такого результата. Уважаю Эдкинс за то, что она согласилась выйти на ринг против меня. Если бы не она, у меня бы сегодня не было соперника», — заявила победительница.

A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo — DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020

Изначально место Эдкинс на ринге должна была занять другая спортсменка, но из-за травмы ей пришлось отказаться от боя. Стоит отметить, что для 28-летней Сеньесы Эстрады эта победа стала уже 19-й подряд в спортивной карьере. Восемь боев ей удалось закончить досрочно, передает Пятый канал.

Что касается поверженной Миранды Эдкинс, то она провела на ринге всего шесть поединков. Это поражение стало первым в ее карьере.

Напомним, что среди мужчин самый быстрый нокаут был зафиксирован в 1996-м годом. В поединке Джереми Уильямсу понадобилось 10 секунд, чтобы победить своего соперника Артура Уизерса.