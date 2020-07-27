В РПЦ прокомментировали скандал с подростком, прикурившим от свечи в храме

Москва, 27 июля. В ситуации с подростком, прикурившим сигарету от свечи в православной церкви, нужно разбираться, учитывая все обстоятельства, в том числе — возраст ребенка и мотивы, толкнувшие его на этот поступок. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Нужно разбираться в причинах такого поведения, в мотивах, которые были у этого ребенка, учитывая его возраст, психологическое развитие, и многие другие обстоятельства. Без этого судить о произошедшем, на мой взгляд, преждевременно», — объяснил он.

По словам собеседника ФАН, курение в стенах храма запрещено, как и во многих других общественных местах.

Между тем, Кипшидзе обратил внимание на то, что курение не является предметом церковных догматов, из которых исходит РПЦ МП, однако Церковь исходит из того, что любая вредная привычка не способствует развитию личности.

«А именно в этом конкретном случае еще и, на мой взгляд, способствует нанесению вреда здоровью человека», — подчеркнул Кипшидзе.

Вместе с тем, данный инцидент, по его мнению, не повод делать выводы относительно современных детей в целом.

«Дети сейчас очень разные, поэтому говорить о проблемах детей в целом в контексте этого информационного повода не вполне уместно», — полагает собеседник ФАН.

Напомним, что в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери подросток прикурил сигарету от церковной свечи. Видео было выложено в Сеть. В данный момент местные правоохранительные органы устанавливаю личность подростка и его спутника, также находившегося в соборе.