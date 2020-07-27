Блогера «Шерстяное лицо» обвинили в неадекватности

Новороссийск, 27 июля. Пользовательница Instagram под ником @woolenface — Шерстяное лицо, которая предпочитает скрывать свое лицо волосами, провела «экскурс» в пляжный отдых в Новороссийске с целью рассказать, на какие категории можно поделить отдыхающих на побережье.

Первую группу пляжных отдыхающих таинственный блогер назвала «бодипозитив без границ». К этой группе она отнесла тех, кто особо не стесняется и старается максимально оголиться, чтобы подставить почти все участки под солнечные лучи.

«Такие щедро подставляют солнышку, а заодно и окружающим, самые лакомые кусочки своего тела. Например, добротно соорудив из трусишек стринги. Поза проветривания подмышек также актуальна», — прокомментировала блогер.

Вторая категория получила название «голые попки мне в лицо». Это касается тех маленьких детей, которым родители разрешают бегать голыми по пляжу. Она искренне не понимает, зачем это нужно делать.

К группе «жирный пикник» блогер отнесла тех, кто даже на пляже не может удержаться от перекуса или плотной трапезы.

«У этих надежных попутчиков с собой есть все необходимое: и отварная картошечка, и яички с майонезиком, хлебушек да овощи для лучшего переваривания, котлетки, ну и арбуз на десерт», — перечислила автор публикации.

Подписчики по-разному отреагировали на пост о категориях. Кто-то объяснил, почему дети бегают по пляжу без трусов, один из пользователей раскритиковал самого автора.

«Откуда только вы вылезаете такие неадекватные. Что дальше будет? Печаль», — отреагировал подписчик.

Нашлись и те, кто оценил декольте девушки, которая старательно прячет лицо.