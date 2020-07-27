Блогера «Шерстяное лицо» обвинили в неадекватности

Новороссийск, 27 июля. Пользовательница Instagram под ником @woolenface — Шерстяное лицо, которая предпочитает скрывать свое лицо волосами, провела «экскурс» в пляжный отдых в Новороссийске с целью рассказать, на какие категории можно поделить отдыхающих на побережье.
Первую группу пляжных отдыхающих таинственный блогер назвала «бодипозитив без границ». К этой группе она отнесла тех, кто особо не стесняется и старается максимально оголиться, чтобы подставить почти все участки под солнечные лучи.
«Такие щедро подставляют солнышку, а заодно и окружающим, самые лакомые кусочки своего тела. Например, добротно соорудив из трусишек стринги. Поза проветривания подмышек также актуальна», — прокомментировала блогер.
Вторая категория получила название «голые попки мне в лицо». Это касается тех маленьких детей, которым родители разрешают бегать голыми по пляжу. Она искренне не понимает, зачем это нужно делать.
Герои пляжного сезона или телеса, которые мы заслужили ????⠀ ⠀ ☀️ #Бодипозитив без границ⠀ Это тип раскрепощённых особей. Такие щедро подставляют солнышку (а заодно и окружающим) самые лакомые кусочки своего тела. Например, добротно соорудив из трусишек стринги. Поза проветривания подмышек также актуальна: необходимо, чтобы солнышко и туда поцеловало.⠀ ⠀ ???????? Голые попки мне в лицо⠀ Не знаю, какие голоса в голове заставляют родителей снимать трусы своим чадам. Зачем пускать свою личинку голышом перед сотней глаз, для меня остаётся загадкой. ⠀ ⠀ ???? Жирный пикник⠀ Отдых на пляже как непрерывная трапеза. У этих надёжных попутчиков с собой есть всё необходимое: и отварная картошечка, и яички с майонезиком, хлебушек да овощи для лучшего переваривания, котлетки, ну и арбуз на десерт. Главное периодически протирать текущий по подбородку жир тыльной стороной ладони.⠀ ⠀ Какие типы пляжных особей я забыла? Может, тебя, кожаный?????
К группе «жирный пикник» блогер отнесла тех, кто даже на пляже не может удержаться от перекуса или плотной трапезы.
«У этих надежных попутчиков с собой есть все необходимое: и отварная картошечка, и яички с майонезиком, хлебушек да овощи для лучшего переваривания, котлетки, ну и арбуз на десерт», — перечислила автор публикации.
Подписчики по-разному отреагировали на пост о категориях. Кто-то объяснил, почему дети бегают по пляжу без трусов, один из пользователей раскритиковал самого автора.
«Откуда только вы вылезаете такие неадекватные. Что дальше будет? Печаль», — отреагировал подписчик.
Нашлись и те, кто оценил декольте девушки, которая старательно прячет лицо.
«Все внимание на персики», — подчеркнул читатель.