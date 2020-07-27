Источник сообщил о продлении домашнего ареста Ефремову

Москва, 27 июля. Актер Михаил Ефремов за время следствия по делу о смертельном ДТП не нарушал условий содержания под домашним арестом, передает анонимный источник ТАСС.

Сообщается, что за передвижениями артиста сотрудники ФСИН следят с помощью специального браслета.

«Со стороны Ефремова за время проведения следственных действий не было ни одного нарушения условий домашнего ареста, он выполнял все наложенные судом ограничения — не выходил из дома, на пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами», — пояснил источник.

По его словам, такая мера пресечения для подследственного скорее всего будет продлена. Срок домашнего ареста актера истекает 9 августа.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил лобовое столкновение с автофургоном. От полученных травм водитель грузовика скончался в реанимации.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов высказали мнение, что артист должен понести реальное наказание за совершенное преступление. Суд над Ефремовым начнется 29 июля.