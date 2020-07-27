Песков считает, что оценивать результаты работы Дегтярева преждевременно

Москва, 27 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что врио Хабаровского края Михаил Дегтярев находится на активной связи с Москвой, но управлением ситуацией в регионе занимается самостоятельно.

У представителя Кремля поинтересовались, как оценивается первая неделя работы Дегтярева на посту врио Хабаровского края и удается ли ему урегулировать ситуацию в регионе. Песков обратил внимание на то, что пока делать выводы преждевременно, так как оценивать результат работы спустя неделю не представляется возможным.

«Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это. Какие-то оценки, наверное, конечно, преждевременно давать», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в начале июля по подозрению в организации покушений и убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия, временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Дегтярев. Фургал находится в СИЗО до 9 сентября, напоминает Deita.ru.