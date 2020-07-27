Москва, 27 июля. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Москве — приезжий из Центральной Азии готовил массовое убийство, говорится в сообщении ФСБ РФ.

Член террористической группировки планировал совершить теракт в одном «из мест массового скопления людей в Москве». Сам боевик при попытке задержания был ликвидирован, его нашли в районе заброшенных гаражей в Химках.

Правоохранители, осмотрев место происшествия, обнаружили у мужчины автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.

Выяснилось, что террорист был гражданином одной из стран Центральной Азии. Мужчина снимал квартиру в Москве, он был связан с запрещенной в России международной террористической организацией (МТО) в Сирии. Также задержан брат боевика, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в САР для участия в МТО.

«При обыске в арендованной преступником квартире <...> обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан, — указали в ФСБ.

В настоящее время правоохранительные органы ищут возможных соучастников преступника. Возбуждено уголовное дело.