Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

Москва, 27 июля. Бег является одним из самых простых и эффективных способов привести свою физическую форму в норму. Однако специалисты предупреждают, что подойдет такое упражнение далеко не всем, потому что оно имеет множество противопоказаний. Эксперты рекомендуют заменить бег интенсивной ходьбой, которая также поможет укрепить тело и похудеть.

Пользу ходьбы в быстром темпе для здоровья подтвердили специалисты Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. Ученые выяснили, что интенсивная ходьба является хорошим упражнением для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы.

Исследователи сравнили показатели здоровья людей в возрасте от 18 до 80 лет, которые предпочитают бег или ходьбу, и установили, что интенсивные прогулки снижают риск болезней сердца на 9%, а бег — только на 4,5%, передает Planet Today.

Стоит отметить, что во время занятий ходьбой суставы испытывают меньшую нагрузку, чем во время бега. Этот фактор является очень важным для людей преклонного возраста. По словам исследователей, ходьба не только укрепляет сердце, но и повышает тонус мышц, а также стимулирует правильную работу всех ключевых внутренних органов. Еще одним безусловным плюсом ходьбы является тот факт, что она улучшает сон, а также помогает организму бороться со стрессом.

Заметных результатов можно достичь, если заниматься ходьбой по 30–60 минут ежедневно.