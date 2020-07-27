Кудрявцева пошутила по поводу своего лидерства в «рейтинге алкоголичек»

Москва, 27 июля. Российская телеведущая Лера Кудрявцева недавно наткнулась на скандальный рейтинг, в котором она заняла верхнюю строчку. Это был топ страдающих от алкоголизма звездных представительниц прекрасного пола.

По словам знаменитости, она не употребляет содержащие спирт напитки уже два десятка лет. Исключением не стал даже традиционный новогодний бокал шампанского — Кудрявцева решила отказаться от алкоголя в любом виде.

«Алкоголичка, как говорится, собственной персоной», — с юмором прокомментировала звезда попадание в скандальный рейтинг.

По словам телеведущей, тягу к спиртному она порой по-прежнему испытывает. Иногда ей хочется расслабиться, выпить и «упасть мордой в салат», однако Кудрявцева никогда не позволяет себе подобного.

Друзья артистки подтвердили ее стойкое отношение к спиртному. Знакомые телеведущей с юмором отнеслись к ее попаданию в топ звезд-алкоголиков. Возникли предположения, что рейтинг был куплен, а Кудрявцева хорошо заплатила за первое место.

В целом же список вышел достаточно интересным. Следом за упомянутой артисткой в топе стоит телеведущая Лариса Гузеева. Скорее всего, женщина попала в рейтинг из-за откровенных признаний, сделанных в прошлом. Ранее знаменитость рассказывала о сложном периоде в жизни, когда она сожительствовала с домашним тираном и наркоманом. Сама звезда тогда страдала от алкогольной зависимости, однако успешно от нее излечилась.

На данный момент отказавшаяся от выпивки ведущая «Давай поженимся!» пользуется огромной популярностью и получает приглашения на самые разные шоу. Ранее Ксения Бородина ответила на слухи об участии Гузеевой в «Доме-2».