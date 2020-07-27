Украина отказывается сотрудничать с Россией в военно-технической сфере

Киев, 27 июля. Между Россией и Украиной военно-техническое сотрудничество невозможно, заявил вице-премьер страны, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он пояснил, что его позиция по этому вопросу однозначна.

«Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле, я еще в 1990-х об этом говорил», — сказал он.

По мнению политика, 30 лет назад РФ якобы пыталась отстранить Украину от подобного сотрудничества. Как пишет издание LB.ua, министр считает, что в Украине еще с 2014 года в рамках реформирования ОПК нужно было начинать программу импортозамещения.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в 2014 году после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.

Крым стал частью РФ в марте того же года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией.

Политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что перемены в отношениях Украины и РФ возможны лишь в том случае, если они произойдут в Киеве — примирение может случиться с «совсем другой Украиной».