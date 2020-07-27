Петербургский метрополитен признали худшим в России

Москва, 27 июля. Эксперты общественного совета при Минтрансе РФ и Общественной палаты составили рейтинг метрополитенов России. Худшие показатели, по мнению авторов исследования, демонстрирует петербургская подземка.

В ходе исследования специалисты обращали внимание на такие показатели, как упоминания в СМИ, качество работы клиентских служб, отзывы в Интернете. Помимо этого, учитывались доступность метро, стоимость проезда, способы его оплаты и то, насколько легко в подземке сориентироваться.

Лучшим эксперты признали московский метрополитен, на втором месте оказалась казанская подземка. Далее идут метро Самары, Нижнего Новгорода и Новосибирска, а в числе аутсайдеров называются подземки Екатеринбурга и Петербурга.

При этом столичное метро оказалось не только самым удобным, но и самым дорогим, одна поездка в нем стоит 57 рублей. Самый же низкий тариф в подземке Новосибирска — за проезд пассажиры платят 25 рублей.

Ранее стало известно, что поезда московского метрополитена оснастят системой распознавания лиц. В каждом вагоне появятся по восемь камер. Установленное программное обеспечение поможет пресекать правонарушения и оперативно задерживать предполагаемых преступников, пишет «Ридус».