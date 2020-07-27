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В ДНР объяснили, почему ВСУ обвинили защитников республики в нарушении перемирия

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В ДНР объяснили, почему ВСУ обвинили защитников республики в нарушении перемирия Донецк, 27 июля. Обе стороны конфликта в Донбассе с полуночи 27 июля соблюдают перемирие. Обвинения в нарушении режима полной тишины, прозвучавшие со стороны командования ВСУ в адрес Народной милиции Донецкой Народной Республики, скорее всего, прозвучали для того, чтобы под этим предлогом в дальнейшем открывать огонь по территории ДНР. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«С 00.00 по всем трем направлениям соблюдался режим тишины, — рассказал он. — Объективно перемирие соблюдают обе стороны».

Обвинения в нарушении режима тишины, прозвучавшие около полудня понедельника в адрес НМ ДНР со стороны командования ВСУ, по мнению Безсонова, являются неправдой.

«Я буквально недавно общался с нашими военнослужащими, они сказали, что по трем направлениям — горловскому, мариупольскому и донецкому — тишина, — подчеркнул он. — Там везде были ребята из пресс-службы НМ ДНР. То есть никаких проблем нет, и наши, и ВСУ с 12 ночи соблюдают тишину. То, что украинцы будут обвинять, так это их обычная тема. Ничего страшного».

В ДНР объяснили, почему ВСУ обвинили защитников республики в нарушении перемирия

По мнению первого замглавы Мининформа ДНР, за обвинениями, скорее всего, стоит желание руководства подконтрольных Киеву военизированных формирований открыть огонь.  

«Возможно, украинцы начали нас обвинять, чтобы самим нарушить, и было оправдание, что они нарушают якобы из-за нас», — предположил Безсонов.

Напомним, что конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс. 

С 27 июля стороны обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование БПЛА.

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