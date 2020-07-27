В ДНР объяснили, почему ВСУ обвинили защитников республики в нарушении перемирия

Донецк, 27 июля. Обе стороны конфликта в Донбассе с полуночи 27 июля соблюдают перемирие. Обвинения в нарушении режима полной тишины, прозвучавшие со стороны командования ВСУ в адрес Народной милиции Донецкой Народной Республики, скорее всего, прозвучали для того, чтобы под этим предлогом в дальнейшем открывать огонь по территории ДНР. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«С 00.00 по всем трем направлениям соблюдался режим тишины, — рассказал он. — Объективно перемирие соблюдают обе стороны».

Обвинения в нарушении режима тишины, прозвучавшие около полудня понедельника в адрес НМ ДНР со стороны командования ВСУ, по мнению Безсонова, являются неправдой.

«Я буквально недавно общался с нашими военнослужащими, они сказали, что по трем направлениям — горловскому, мариупольскому и донецкому — тишина, — подчеркнул он. — Там везде были ребята из пресс-службы НМ ДНР. То есть никаких проблем нет, и наши, и ВСУ с 12 ночи соблюдают тишину. То, что украинцы будут обвинять, так это их обычная тема. Ничего страшного».

По мнению первого замглавы Мининформа ДНР, за обвинениями, скорее всего, стоит желание руководства подконтрольных Киеву военизированных формирований открыть огонь.

«Возможно, украинцы начали нас обвинять, чтобы самим нарушить, и было оправдание, что они нарушают якобы из-за нас», — предположил Безсонов.

Напомним, что конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.

С 27 июля стороны обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование БПЛА.