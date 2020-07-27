Электронное голосование на довыборах в Госдуму проведут в Курской и Ярославской областях

Москва, 27 июля. Дистанционное электронное голосование могут провести на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Опыт Москвы в части проведения дистанционного голосования бесценен. Его планируем масштабировать и далее. ЦИК, Минцифры и Ростелеком приняли своевременное решение попытаться работу по дистанционному голосованию опробовать и на довыборах в Госдуму. Для этого мы выбрали два округа, где нет в это время иных больших выборов», — сказал он на заседании ЦИК.

Булаев отметил, что, согласно предлагаемой ЦИК процедуре, проголосовать дистанционно смогут жители двух регионов, начиная с 8:00 11 сентября и заканчивая 20:00 13 сентября 2020 года, то есть, в течение трех дней, включая основной день голосования.

Как рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев, 65% избирателей данных одномандатных округов имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг. Он убежден, что сервис электронного голосования будет востребован у жителей Курской и Ярославской областей.

«Прошедшее общероссийское голосование позволило обкатать технологию дистанционного голосования. И те цифры, те показатели, которые мы получили в ходе его проведения, говорят о готовности использовать эти технологии в полном масштабе и далее», — добавил он.

Напомним, 13 сентября в рамках Единого дня голосования дополнительные выборы депутатов Госдумы пройдут в четырех одномандатных округах: Лермонтовском (Пензенская область), Нижнекамском (Татарстан), Сеймском (Курская область) и Ярославском (Ярославская область).